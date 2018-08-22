Festivalde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Samsun'dan dehşete düşüren bir haber geldi. Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir okul bahçesinde düzenlenen Balık Festivali’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet U. (55) belindeki tabancasını çıkararak grubun üzerine ateş açtı.

Olayda kurşunların isabet ettiği 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan 3 kişi de sağlık ekiplerinin müdahalesi ile hastaneye kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan Ahmet U.'yu arıyor.