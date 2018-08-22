Bakandan taksicilere UBER tavsiyesi

Kurban Bayramı'nı memleketi Antalya'da geçiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemer ilçesindeki taksicilerle sohbetinde, Antalya'nın turizm bölgesi olduğunu, kentte çalışan herkesin hassas hareket etmesi gerektiğini söyledi.



UBER konusunda taksicilerin haklı olduğunu ancak onların da çuvaldızı kendilerine batırmaları gerektiğini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Standartlarımızı biraz yükseltmemiz lazım. Taksicilerin içinde standartlara uymayan arkadaşlar olabiliyor. Bunlar belki yüzde 5-10. Yüzde 90'ınız işinizi olması gerektiği gibi yapıyor ama o yüzde 5-10'unu da ayıklamak size düşüyor. Turizmde artık bir yere gelmek istiyorsak içinizdeki çürük yumurtaları ayıklamak taksi duraklarının başındaki arkadaşlara, dernek başkanlarına düşüyor. Derneğin başı bu işe sahip çıkmazsa sonunda hepiniz zarar görüyorsunuz. UBER'de gelinen nokta, bunun en canlı örneği."

Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar, rekabet ettiğimiz ülkelerde ne görüyorsa burada da onu görmek istiyor. Bizim de taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Turizm bölgelerinde bir standart getirmeniz lazım. Sadece 'Devlet bizi korusun, rekabette bizi üstte tutsun ama biz de üzerimize düşeni yapmayalım.' olmuyor. Siz de üzerinize düşeni yapacaksınız. Araçlardan önce de kafaları yenileyeceğiz. Bu iş kafada bitiyor.

Aracınızı, üstünüzü başınızı temiz tutmazsanız, taksiye binen insana gerekli saygıyı göstermezseniz, aracınız son model Mercedes de olsa hiçbir şey değişmeyecek. Sonuç hep aynı sonuç olacak."

YABANCI DİL ÖĞRENİN TAVSİYESİ

Taksici esnafına kış aylarında yabancı dil kursuna gitmeleri tavsiyesinde de bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu konuda bakanlık ve belediyelerin iş birliği yapabileceğini sözlerine ekledi.