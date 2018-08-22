Stada Atatürk ismini verip sildiler!

Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezi, Ermenek Lütfi Elvan Şehir Stadyumu olarak değiştirildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçen yıl temeli atılan stadyum için belediye başkanı daha önce yaptığı açıklamada stadın isminin 'Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezi' olacağını belirtmişti. Ancak belediye açılış duyurusunda stadın yeni ismi için, "Ermenek Lütfi Elvan Şehir Stadyumu" ifadesini kullandı.

Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, stadla ilgili olarak 3 Temmuz günü yaptığı açıklamada, "Hızla yapımı devam eden şehir stadyumunun inşaatının başlandığı ilk günden buyana düşünülen isim 'Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezidir'" demişti.

25 Ağustos Salı günü açılacak olan stadın duyurusunu yapan Ermenek Belediye Başkanlığı ise sosyal medya hesabından stadın ismini Ermenek Lütfi Elvan Şehir Stadyumu" olarak duyurdu.

Geçen sene stadın temel atma töreninde, AKP Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da bulunmuştu.

Stadının isminin, "Ermenek Atatürk Stadyumu ve Sporcu Eğitim Merkezi"nden "Ermenek Lütfi Elvan "Şehir Stadyumu" olarak değiştirilmesi ilçede tartışma yarattı.

Odatv'de yer alan habere göre Belediye Başkanı Uğur Sözkesen'in 3 Temmuz günü basına yansıyan konuşması:

Belediyen ise sosyal medya hesabından yaptığı açılış töreni duyurusunda stadın ismi için AKP'li bakanın ismine yer verdi: