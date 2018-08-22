ABD Büyükelçiliği'ne ateş eden zanlıların ilk ifadesi ortaya çıktı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş ettikleri belirlenen 2 kişi, olaydan önce alkol aldıklarını ve büyükelçiliğin önünden geçerken rastgele ateş ettiklerini iddia etti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne 6 el ateş eden sabıkalı Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş’ın saldırıda kullandıkları araçta alkol aldıkları, ardından saldırıda bulundukları ileri sürüldü. Çelikten ifadesinde, “Son dönemlerde dolar artışı, ABD Başkanı’nın açıklamaları canımızı sıktı, ondan yaptım” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne 6 el ateş eden, adam yaralama gibi 3 ayrı suçtan sabıkası bulunan, cezaevinden firar ettiği için de aranan Ahmet Çelikten ile taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama gibi 6 suçtan sabıkası bulunan arkadaşı Osman Gündaş’ın sorgusu devam ediyor.

DOSYA ASAYİŞ’E GEÇTİ

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Soruşturmayı artık Terörle Mücadele yerine Asayiş Şube Müdürlüğü yürütüyor. Şüphelilerin, herhangi bir örgütle bağlantıları belirlenemedi. İstihbarat birimleri, saldırganların ‘kaos ve provokasyon’ yapmak için birilerinden talimat alıp almadığı ve bağlantılarının bulunup bulunmadığını araştırırken, şu ana kadar bu yönde bir bulguya ulaşılamadı. Saldırganların cep telefonları ile sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, buradaki bağlantılarına da bakılıyor.

‘AZMETTİREN KİMSE YOK’

Saldırıda kullanılan 9 mm çapındaki ruhsatsız tabanca, başka olaylarda da kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi. Saldırganlardan Ahmet Çelikten’in elçiliğe ateş açtığı, Osman Gündaş’ın ise aracı kullandığı belirlendi. Şüphelilerin kaçtıkları 06 BDP 502 aracın da Gündaş’a ait olduğu saptandı. Ateş eden saldırgan Çelikten’in ilk ifadesinde şunları söyledi:



“Osman’ı arayıp buluştuk. Ardından arabasıyla dolaşıp araçta alkol almaya başladık. Son dönemde dolarda yaşanan kriz, ABD’nin Türkiye’ye yönelik tehditleri, ABD Başkanı’nın açıklamaları konusunda konuşuyorduk. Alkolün etkisiyle de sinirlenip böyle bir eylem yapmaya karar verdik. Araçta alkol almaya devam ederken elçilik binasının önünden geçerken ateş etmeye karar verdim. Yönlendiren, talimat veren, azmettiren kimse yok. Son dönemde yaşananlara sinirlenerek kendim böyle bir olay yapmaya karar verdim.” Sorguları devam eden şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.