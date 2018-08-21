Silahlı 'bayram kutlaması': 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Evlerinin önünde oynayan Efe A. (6), nereden ve kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen merminin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Bayram namazının ardından kentin bazı kesimlerinde havaya ateş açılarak bayram kutlaması yapıldı. Bu sırada Çaydamar Mahallesi’nde evinin önünde oynayan Efe A.’nın sağ bacağına yorgun mermi isabet etti. Acı içinde kalan Efe A., ailesi tarafından önce Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne, ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Merminin, Efe A.’nın bacağını sıyırdığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayın meydana geldiği mahallede tabancayı ateşleyen magandayı bulmak için çalışma başlattı.

3 YIL ÖNCE 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2015 yılındaki Kurban Bayramı’nda Taşbaca Mahallesi´nde hissesi olduğu kurbanın kesilmesini bekleyen Temel Civelek (64), havaya açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Polisin tüm araştırmasına rağmen Civelek’in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişi hala bulunamadı.