Valilikten skandal iddia hakkında açıklama!

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Telhamut Mülteci Kampı’nda mülteci kadınların zorunlu ihtiyaçları karşılığında fuhuşa sürüklendiğine ilişkin Şanlıurfa Valiliği günler sonra yazılı açıklama yaptı.

Konuya ilişkin Valilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“İlimiz Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli misafirlerin konakladığı geçici barınma merkezinde meydana geldiği ileri sürülen ve kamu vicdanını yaralayan, bazı iddiaların sosyal medyada haber konusu yapıldığı gözlenmiştir. Valiliğimize çok daha önceden ulaşan hususları da içeren iddialarla ilgili olarak anında başlatılan kapsamlı adli ve idari soruşturmalar, ilgili yargı mercilerince alınan karar gereğince, büyük bir gizlilik ve titizlik içinde yürütülmeye devam etmektedir. Konu, Valiliğimizce de yakından takip edilmektedir”