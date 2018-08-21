21 Ağustos 2018 17:04

Aciller doldu taştı: 1226 kasap...

İSTANBUL'da bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk gününe acemi kasaplar hastanelere akın etti.
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DHA - İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 1226 kişi hastaneye gitti.

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