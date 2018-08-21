Veliler isyan etti: 'İstemediği okula gidecek'

MUSTAFA KÖMÜŞ -BİRGÜN/ Liseye geçişte ikinci nakil sonuçları önceki gün açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin yüzde 98,5’inin istediği liselere yerleştirildiği açıklandı. Fakat her ne kadar öğrencilerin istediği bölüme yerleştiği söylense de aslında durum öyle değil. İlk nakil döneminde öğrencilerin ilk tercihleri nedeniyle boşta kalmaları nedeniyle ikinci nakil döneminde imam hatip ve meslek liseleri yazmak zorunda bırakıldı. Bununla birlikte 200 bin öğrenci istediği liselere yerleşememe nedeniyle özel okullara geçmek zorunda kaldı.



BirGün’e konuşan veliler çocuklarının istemedikleri bölümlerde okumak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İstemediği okulda öğrenim görecek

İstanbul'da yaşayan F.Z. isimli veli “Kızımın yılsonu başarı puanı 93, merkezi sınav ile yüzde 8'lik yüzdelik dilimine girmesine rağmen açıkta kalmaması için yerel yerleştirmede yazdığımız 4. tercihine meslek lisesine yerleşti” dedi. “Yerel yerleştirmede ilk tercihte temel kriterin adres kriteri olması nedeniyle merkezi sınav ve yılsonu başarı puanı kızımdan daha düşük olan öğrenciler Anadolu liselerine yerleşirken kızım Anadolu lisesine yerleşemedi” diyen F.Z. şunları söyledi: “Nakillerde yerel yerleştirmede kontenjan artırımının yetersizliği, merkezi sınav ile öğrenci alan okullarda ise kontenjan artırımı yapılmaması yaşadığımız mağduriyete çözüm olmadı. Kızım 4 yıl süresince istemediği okul türünde okumak zorunda kalacak.”

Özele yazdırmak zorunda kaldım

İzmir' de yaşayan S.A. isimli bir veli ise “Oğlum il milli eğitim ve bakanlık oluruyla ortaokulun son senesinde başka bir okula arkadaşları ile birlikte gönderildi. Okulda bulunuşluk kriteri nedeniyle yeni okula gönderilen öğrencilerin tamamına yakını hiçbir okula yerleşemedi. Kontenjan artırımının yetersizliği ve sistemin herkese açılması nedeniyle milli eğitimin, bakanlığın neden olduğu mağduriyet bizim sorunumuza çözüm olmadı. Oğlumu özel liseye yazdırmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Açıkta kalmasın diye imam hatip yazdık

Rize' den ismini vermek istemeyen bir veli “Oğlumun ortaöğretim başarı puanı 84. Adres kriteri nedeniyle oğlum okul başarı puanı yüksek olmasına rağmen Anadolu lisesine yerleşemedi. Açıkta kalmasın endişesiyle yazdığımız imam hatip lisesine yerleşti. Nakillerde yaptığımız tercihlerde de durum değişmedi. Oğlum başarılı bir öğrenci. Ama var olan yerleştirme sistemi nedeniyle başarısı cezalandırılmış durumda” diye konuştu.