Kurban kesiminde torununu öldürüp...

BOLU’nun Göynük ilçesinde Mehmet Biçer (80) kurban kesimi sırasında tartıştığı torunu Mesut Biçer’i (24) tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

​Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Çatacık köyünde meydana geldi. Bayram namazının ardından kurban kesimi için köydeki evlerinin bahçesinde toplanan Biçer ailesinden dede Mehmet ve torun Mesut Biçer arasında tartışma çıktı. Mehmet Biçer, tartışmanın ardından eve girip aldığı av tüfeğiyle torunu Mesut Biçer’e ateş açtı. Saçmalarım isabet ettiği Mesut Biçer, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mehmet Biçer tüfekle başına ateşe ederek yaşamına son verdi.

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet ve Mesut Biçer'in cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Göynük Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.