Olay, öğle saatlerinde Direkli Mahallesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. İki grup kasap arasında vatandaşların kurbanlıklarını kesme konusunda tartışma çıktı. Kasapların yakınlarının da katıldığı, bıçakların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. İsimleri öğrenilmeyen yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, olaya karışanlar ise polislerce gözaltına alındı.
21 Ağustos 2018 14:41
Kasapların kurban kesme kavgası: Yaralılar var
ŞANLIURFA'da hayvan pazarından kurban kesimi nedeniyle iki kasap grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı.
Çok Okunanlar
-
Pantolonda lekeler gördü: CİMER'e şikayet etti
-
Şehit bebek ve annesinin evinde hüzünlü bayram...
-
Kurban kesiminde torununu öldürüp...
-
Kasapların kurban kesme kavgası: Yaralılar var
-
Gökten kafasına keçi düştü
-
Veli Saçılık'tan Aydınlık'a: Okurlarınız üç gün Akit okur artık
-
Linç edilen mahkumun avukatına soruşturma
-
Bir skandal daha! Milyon dolarlarla oynuyordu...
-
Yargıtay o sözleri boşanma nedeni saydı!
-
İstanbul tatil için oraya akın etti!