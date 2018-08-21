Linç edilen mahkumun avukatına soruşturma

Kepsut Başsavcılığı, Günaslan’ın “suçsuzluk karinesinden yararlanma hakkını ihlal ettiğini” savunarak, gizliliğin ihlali suçundan yargılanması için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlık da soruşturma izni verdi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberi şöyle: Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalet Bakanlığı’na yolladığı fezlekede Yurdakul Ailesi’nin avukatlığını yapan Hakan Günaslan’ın dava dosyası ve dosyada yer alan ses kayıtlarını, İHD İstanbul Şubesi’ndeki basın açıklamasında gazetecilerle paylaştığı iddia edildi. Yurdakul’un ölümü sonrasında tanık olarak dinlenen Emre Ersoy, Mehmet Alkan ve Özcan Kanar’ın ifadeleri ile Yurdakul’u döverek öldürenlerden İbrahim Armağan’ın annesiyle yaptığı telefon görüşmesi dökümünün, Yurdakul’un yattığı yer ve sanıklara ait fotoğrafların Avukat Günaslan tarafından basına sızdırıldığı ileri sürüldü. Tanık Bülent Kocaman’ın savcılığa gönderdiği mektubun da Günaslan aracılığıyla yayınlandığı ileri sürülerek, “Soruşturma evresindeki işlemin içeriğinin açıklanması suretiyle suçlu sayılmama karinesinden yararlanma hakkının ihlal edildiği” belirtildi. Günaslan için gizliliğin ihlali suçundan dava açılması için izin istendi. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü soruşturma izni verdi.

Günaslan, savunmasında, basın açıklamasından sonra Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce olayın araştırılması için denetim yapıldığını, çok sayıda usulsüzlük saptanıp soruşturma açıldığını, koğuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırılarak cezaevi görevlilerine dava açıldığını hatırlattı. Hiçbir sanık veya tanığın ismini açıklamadığını, gizliliği ihlal eden bir bilgi paylaşmadığını kaydeden Günaslan, “Soruşturma dosyasında fotokopi alan tek avukat olmadığım gibi, yapılan her haberin bilgisinin benim paylaştığım dayanaktan yoksun ve soyuttur” dedi