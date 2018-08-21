Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'ya bomba gönderme

Nagehan Alçı, Talat Bulut davasına kadın savcının bakması gerektiğini savunmuş ve medya sektöründeki tacizlere değinmişti.

Nagehan Alçı, "Bunun gibi hikaye çok, bunu yolu medya koridorlarından geçmiş herkes biliyor. O hikayelerin kahramanlarının gün yüzüne çıkması için birilerinin dürüstçe konuşmaya başlaması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

FATİH ALTAYLI'DAN YANIT GELDİ

Fatih Altaylı bugünkü yazısında Alçı'ya göndermede bulunarak, 'çocuk istismarına' karşı da aynı duyarlılığı beklediğini yazdı.

İŞTE ALTAYLI'NIN YAZISINDAN İLGİLİ BÖLÜM:

Sektör takipsizlik vermedi

Ayrıca Nagehan Alçı çok da dertlenmesin.

Talat Bulut hakkında savcılık takipsizlik vermiş olsa da, daha önce de söylediğim gibi toplumun önemli bir bölümü ve sektör takipsizlik vermedi.

Hatta sektörün “Oh be sonunda biri çıkıp konuştu” dediğini zannediyorum.

Talat Bulut konusunda gösterdiğiniz haklı hassasiyeti tarikat yurtlarındaki tacizler, çocuk istismarları konusunda da aynı sertlikte göstermesini bekliyorum.

Nagehan Alçı, köşe yazarının tacizini anlattı