'ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların kimliğiyle ilgili iki ihtimal var'

Ahmet Hakan, saldırıyı düzenleyenlerin kimliğiyle ilişkin iki ihtimal olduğunu söyledi.
Hakan'a göre saldıranlar ya "Aşırı profesyonel ajan provokatörler" ya da " Bir marifet işlediğini sanan akılsız, izansız, şuursuz, kafasız, gerzek ve aptal şehir magandaları" dedi.
"Amerikan Elçiliği’ne kurşun sıkanlar kimdir?" başlığıyla yayımlanan yazısında Hakan şunları kaydetti:
Saldırganların kimliğiyle ilgili...
Sadece iki ihtimal var:
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- BİRİNCİ İHTİMAL: Bu saldırının ekmeğini yemek isteyenlere hizmet eden aşırı profesyonel ajan provokatörler!
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- İKİNCİ İHTİMAL: Bir marifet işlediğini sanan akılsız, izansız, şuursuz, kafasız, gerzek ve aptal şehir magandaları!
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Birinci ihtimal söz konusuysa...
Faillerin bulunup yakalanması pek mümkün olmayacaktır.
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İkinci ihtimal söz konusuysa...
Failleri bulup yakalamak ve kendilerine resmen ve alenen “Amerikan ajanı”muamelesi yapmak farzdır.