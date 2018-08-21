Skandal! Aladağ’ın sanığı okul müdürü oldu...

Aladağ’da 11’i kız çocuğu 12 kişinin yanarak öldüğü yurt faciasında yeterli denetim görevini yapmadığı için ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan yargılanan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca kınama cezası verilen eski Aladağ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aktaş, Çukurova’da bir ortaokula müdür olarak atandı.

ADANA’nın Aladağ ilçesinde üç yıl önce bir tarikata ait Özel Aladağ Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen yangında 11’i kız çocuğu olmak üzere 12 kişi ölmüştü.

Kızlarını kaybeden babalardan Hasan Maden, Aladağ’da başka yurt bulunmadığından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu yurda yönlendirdiğini belirtirken baba Ali Köylü de, “Müdür Mehmet Aktaş yurt imkânı olmadığını, Kozan’a gönderebileceğimizi söyledi. Kozan uzak olduğundan kaydettiremeyeceğimizi söyledim. O zaman özel yurda kayıt yaptırabileceğimizi söyleyip bizi yönlendirdi” diye konuşmuştu.

RAPORLARA RAĞMEN İZİN VERMİŞ

Bunun üzerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Aktaş hakkında idari soruşturma açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin 26 Ekim 2015 günü yurtta teftiş yaptıkları belirlendi. Hazırlanan raporda, yangın söndürme tatbikatının yapılmadığı, binanın depreme dayanıklılık raporunun olmadığı, yeterli sayıda hizmetlinin çalışmadığı, belletici öğretmen görevlendirilmediği, belgeli aşçı bulundurulmadığı tespitleri yer aldı.

Müfettişlerden sonra Aladağ Milli Eğitim Şube Müdürü Davut Gökçeli ile kaymakamlık çalışanı Cihan Ünal, 12 Aralık 2015 ve 26 Mayıs 2016’da iki kez yurdu denetledi. Elektrik tesisatı ve yangından korunma sistemi uygun olmadığı halde “Yangına karşı gerekli önlemler alınmıştır” diye rapor yazıldığı saptandı. Yine Aladağ’dan Ramazan Arı ve Bayram Aydın’ın 25-27 Mayıs 2013’teki denetimde gerçekdışı rapor tuttukları ortaya çıktı. Aktaş’ın raporlarda altı çizilen kusurlara rağmen yurda kullanım izni verdiği, olumsuzlukları gidermediği ifade edildi. Aktaş’a kınama, Gökçeli’ye ve Ünal’a birer gün maaş kesim cezası verildi. Aktaş ve dört kamu görevlisi için soruşturma izni çıktı. İzin doğrultusunda beş kişiye “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan dava açıldı. İddianamede, “Yeterli denetim yapılsaydı ölümlerin meydana gelmeyebileceği anlaşılmıştır” denildi. Bu dava, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana Aladağ davasıyla birleştirildi.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Aktaş, Ağustos 2017’de milli eğitim müdürlüğü görevinden alınarak, Sarıçam Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmenliğine getirildi. Bir yıl sonra da Çukurova Genç İş Adamları Derneği Ortaokulu’na müdür olarak atandı.

Sosyal Haklar Derneği’nden Avukat Can Atalay, “Bu kişinin Aladağ olayının en önemli sorumlularından biri olduğu ileri sürülüyor. Aileler çocukların kalacağı başka bir yer bulamadıkları için Aktaş’ın yönlendirmesi üzerine Süleymancılar’a ait tarikat yurduna verdiklerini söylüyor. Kendisi ve sorumluluğu altındakiler yargılanıyor. Teftiş yapmadıkları çok açık. Böyle bir kişinin terfi etmesi, asıl soruşturmanın da nasıl yapıldığını ortaya koyuyor” dedi.