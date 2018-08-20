Yargıtay'dan evli çiftlerin cinsel hayatıyla ilgili karar

Boşanmalarda "cinsel ilişki kurulmamasının" gerekçe olmasına dair Yargıtay’ın verdiği iki karar dikkat çekti. Habertürk yazarı Yasemin Güneri köşesine bu kararları taşıdı ve “Evlendikten sonra geçen 5 günlük zaman içerisinde cinsel ilişki kurulamadığı için açılan boşanma davasının reddine karar veren Yargıtay, 5 aylık evli çiftin cinsel ilişki kuramamasını ise boşanma nedeni saydı” ifadelerini kullandı.

Yasemin Güneri’nin "Beş gün az, beş ay fazla" başlıklı yazısı şöyle:

“Evlilik birliği içerisinde cinsel birliktelik kurulamamasını boşanma nedeni sayan Yargıtay, bu konuda süre belirledi. Buna göre, evlendikten sonra geçen 5 günlük zaman içerisinde cinsel ilişki kurulamadığı için açılan boşanma davasının reddine karar veren Yargıtay, 5 aylık evli çiftin cinsel ilişki kuramamasını ise boşanma nedeni saydı.

Yargıtay, cinsel şiddetle evlilik birliğinin sarsılması konusunda süre belirledi. Evlilik birliği içerisinde çiftlerden birinin cinsel ilişkiden kaçınmasını ‘cinsel şiddet’ olarak kabul eden Yargıtay, bu nedenle açılan boşanma davalarında ilginç iki karara imza attı.

Boşanma davalarının karara bağlandığı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bursa 2. Aile Mahkemesi’nin verdiği bir kararı bozdu.

Evlendikten sonra geçen beş günlük zaman içerisinde cinsel ilişki kurulamadığı için verilen boşanma kararı bozan Yargıtay şu görüşleri dile getirdi:

'Taraflar 5 gün bir arada kalmışlardır. Bu süre taraflar arasında cinsel uyumsuzluk bulunduğunu kabul için yeterli değildir. Yalnızca cinsel ilişkinin 5 gün içinde kurulamamış olması evlilik birliğinin temelden sarsıldığını göstermez.'

Bu kararla, evlendikten sonra 5 gün içerisinde cinsel ilişki kurulamamasını yeterli görmeyen Yargıtay, verdiği bir başka kararda 5 ayı fazla buldu.

Adana Aile Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, cinsel ilişki kurulamaması nedeniyle açılan boşanma davasında ikinci emsal kararında da şu görüşleri dile getirdi:

'Davalının cinsel ilişkiye girmediği tanık sözleri ve doktor raporuyla doğrulanmıştır. Beş ay gibi uzun bir süre ilişki kurulamamış olması evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu gösterir. Bu hususların gözetilmemiş olması, boşanma yerine davanın reddinin uygun bulunması doğru bulunmamıştır.'

Yargıtay’ın aynı konuda açılmış iki ayrı davada verdiği iki farklı karar gösteriyor ki, cinsel şiddet nedeniyle açılan boşanma davalarında evlendikten sonra 5 gün içerisinde cinsel ilişki kurulamaması boşanma davası açmak için yeterli sayılmazken, evlendikten sonra 5 ay geçtiği halde cinsel ilişki kurulamaması ise boşanma nedeni sayılacak.”