Gazeteci Meşale Tolu'nun yurt dışı yasağı kaldırıldı

Deutsche Welle Türkçe, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla 7 ay tutuklu kaldıktan sonra aralık ayında tahliye edilen Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanı Meşale Tolu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının kaldırıldığını duyurdu.

'EŞİNİN YASAĞI DEVAM EDİYOR'

''Ancak Türkiye'deki resmi makamlardan Tolu hakkındaki kararla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı'' diyen Deutsche Welle Türkçe, aynı davada yargılanan Meşale Tolu'nun (33) eşi Suat Tolu hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devam ettiğini belirtti.

'TÜRKİYE'DEN AYRILACAK'

Tolu'ya destek için oluşturulan 'Meşale Tolu'ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi' adlı girişim, Tolu'nun kısa süre içinde Türkiye'den ayrılacağını açıkladı.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Girişimin basın açıklamasında Tolu hakkındaki davanın devam ettiğine ve hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Ne Meşale Tolu için ne de haksız yere tutuklu bulunan diğerleri için adil bir yargılamadan söz edilemez."

'ANKARA-BERLİN YUMUŞAMASININ İŞARETİ'

Davasına 16 Ekim'de devam edilecek Meşale Tolu hakkındaki sürpriz karar, Almanya-Türkiye ilişkilerindeki yumuşamanın bir işareti olarak yorumlanıyor. Tolu'nun yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması için daha önce yaptığı başvurular reddedilmişti