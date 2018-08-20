Evleneceklere 55 bin lira devlet katkısı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 'nca ailelerin ev sahibi olabilmeleri için Mayıs 2016'da başlatılan ' Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması son düzenlemeyle daha cazip hale geldi. Devlet katkısında üst limit arttı. 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktirene, ev alırken devlet de 20 bin lira karşılıksız para verecek.

ÇİFTLER 20'ŞER BİN LİRA ALABİLECEK

Çiftler ayrı ayrı 20'şer bin lira alabilecek. ' Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunurken, eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, uygulamada 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara ödeme miktarının en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak. Bu destek, en fazla 20 bin lira olacak. Bu oran her yıl yeniden değerleme oranı kadar da artırılacak.

ÇEYİZ KATKISI 7 BİN 500 TL

Bankada 3-5 yıl düzenli birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliğini yapanlara devlet katkısı verilmesini içeren uygulamada da destek artırıldı. Devlet desteğinin üst oranı yüzde 20'den 25'e, azami tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Sistemde 5 yıl kalan ve düzenli ödeme yapanlar en yüksek oran olan 7 bin 500 liralık devlet katkısını alma hakkını kazanabilecek. 30 bin lira biriktiren 7 bin 500 lira devlet katkısı alabilecek. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek...