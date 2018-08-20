Dolar bozdurana araba hediye

DHA - Yalova’da bir inşaat firması, dolar bozdurup ev alacaklara sıfır kilometre araç hediye etme kararı aldı. Kampanyayı düzenleyen Müteahhit Bünyamin Aytekin, “Lansman fiyatlarımızı artırmadan böyle bir kampanya düzenledik. Ülkemize ekonomik bir saldırı yapılıyor. Biz de birer vatandaş olarak bu saldırılar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize destek olmak adına böyle bir kampanya gerçekleştirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan döviz bozdurma sürecine Yalova’dan bir inşaat firması da katkı sundu. Bu kapsamda bir kampanya düzenleyen inşaat firması, dolar bozdurup ev alacaklara 80 bin TL değerinde araç hediye etme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz bozdurma çağrısıyla nedeniyle böyle bir kampanya düzenlediklerini söyleyen Müteahhit Bünyamin Aytekin, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki inşaat alanında basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Dört bloktan oluşacak inşaatın iki bloğunun kaba inşaatının tamamlandığını söyleyen Aytekin, “Ülkemize ekonomik bir saldırı yapılıyor. Biz de birer vatandaş olarak bu saldırılar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize destek olmak adına böyle bir kampanya gerçekleştirdik. Bu kampanyayı gerçekleştirirken amaç Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli vurguladığı ‘yerli ve milli duruş’ sergilemek. Biz de bunun adına bir fedakarlık yapalım istedik. Gücümüz neye yeter diye baktık. Yapmış olduğumuz bu projeden 5 tane daire için geçerli, her daire alana lansman fiyatlarımızı aşmamak kaydıyla, lansmanda çıktığımız fiyat olarak, 375 bin TL olarak çıkmıştık. O fiyatlar üzerinden her daire alan arkadaşlarımıza birer tane sıfır araç gördüğünüz gibi hediye etmeyi kabul ettik, taahhüt ettik. Bunu yaparken insanların dolarlarını bozdurup ülke ekonomilerine katkı sağlamaları, bu katkıda da bizim bir payımız olursa vatandaş olarak, memnuniyetimizi, ülkemize olan bağlılığımızı, Cumhurbaşkanımıza olan desteğimizi açıklamak anlatmak adına böyle bir kampanyaya giriştik” dedi.

ALT LİMİT 50 BİN DOLAR

Kampanya detaylarıyla ilgili de bilgi veren Aytekin, “Yaklaşık kaba bir hesapla 60 bin dolar gibi bir rakama daireler tekabül ediyor. 60 bin dolar yani 50 bin dolar da olabilir. 50 bin dolar alt sınır olmak kaydıyla dolarını bozdurup gelen vatandaşlarımız dairelerini aldığı zaman sıfır araçlarını da hediye edeceğiz. Herkesi rahatlatmak adına bugüne kadar yapmış olduğumuz satışlarımız var. Bu satışların sözleşmeleri var. Resmi sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerimizi gelip bizden görebilirler. Yani bu şüpheleri olan arkadaşlarımız gerek telefonla gerek ofisimize gelerek sözleşmelerimizi görebilirler. Burada amaç para kazanmak, amaç daire satmak değil. Öyle bir kaygımız yok çok şükür. Hatta bu satışlardan belki de zarar edeceğiz. Ama zarar değil ne olursa olsun ülkemiz adına bir faydamız olacaksa bizim firmamız zarar edebilir, hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.

5 ARAÇ HAZIR

Sıfır kilometre 5 aracın anahtar teslim olarak daire sahiplerine verileceğini söyleyen Aytekin, “Arabalarımız gördüğünüz gibi 5 adet olacak. Bu araçlar anahtar teslim, tüm vergileri ödenmiş vaziyette. Yani bizden aracı alırken ‘Git vergilerini öde’ değil. Tamamen anahtar teslim olarak teslim edeceğiz. Kampanyaya katılıp bu fırsata katılırlarsa kendileri adına, ülkemiz adına faydalı olacağını düşünüyoruz. Muhtemelen talep olacaktır. İnşallah iyi bir talep olur. Dolarlarını bozdururlar, bir farkındalık oluşur. Sadece bizim firmamız değil bizim de teşvikimizle diğer firmalar da inşallah buna katılırlar. En azından ülkemize desteğimizi, safımızı belli ediyoruz. Vatandaşlarımız da katkı verirse memnun oluruz” dedi.

Projenin yüklenici firması temsilcisi Celal İsmailvelioğlu ise, “Projenin yüklenici firmasıyız. Amacımız tamamen milletimize faydalı bir iş yapmak. Umarız amacına ulaşır” diye konuştu.