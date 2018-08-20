TÜSİAD'ın mesajında, " TÜSİAD 'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
20 Ağustos 2018 14:44
TÜSİAD'dan Güngör Uras için başsağlığı mesajı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ( TÜSİAD ) ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
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