TÜSİAD'dan Güngör Uras için başsağlığı mesajı

TÜSİAD'ın mesajında, " TÜSİAD 'ın Türk özel sektörünün bağımsız, gönüllü ve etkili sivil toplum kuruluşu olarak kurulmasına ve bugünlere gelmesine vizyonu, girişimciliği ve emeği ile büyük katkısı olan ilk genel sekreterimiz, değerli ekonomist ve yazar Güngör Uras'ın vefatının derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.