Belediye eş başkanı ve HDP ilçe eş başkanı tutuklandı

Adıyaman'ın merkez Kömür ilçesi kırsalında düzenlenen askeri operasyonda 4 asker şehit düşmüştü.

Şehit düşen 4 askerle ilgili evlere düzenlenen baskınlarda aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yuka ayrıca belediye başkanlığı görevinden de alınmıştı.

Adıyaman'dan acı haber... 4 şehit

Gözaltına alınan Kömür beldesi Belediye Eş Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Eş Başkanı Mahmut Özdemir ve Hasan Tunç adlı kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne çıkarıldı. 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından 'örgüte yardım ve yataklık' iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Mahkemede ifade veren Yuka, Özdemir ve Tunç aynı gerekçeyle tutuklanarak, Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi.