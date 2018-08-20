20 Ağustos 2018 12:26

Belediye eş başkanı ve HDP ilçe eş başkanı tutuklandı

Belediye eş başkanı ve HDP ilçe eş başkanı tutuklandı
Adıyaman'da 4 şehit üzerine gözaltına alınmışlardı.
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Adıyaman'ın merkez Kömür ilçesi kırsalında düzenlenen askeri operasyonda 4 asker şehit düşmüştü.

Şehit düşen 4 askerle ilgili evlere düzenlenen baskınlarda aralarında Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka'nın da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yuka ayrıca belediye başkanlığı görevinden de alınmıştı.

Adıyaman'dan acı haber... 4 şehitAdıyaman'dan acı haber... 4 şehit

Gözaltına alınan Kömür beldesi Belediye Eş Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Eş Başkanı Mahmut Özdemir ve Hasan Tunç adlı kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne çıkarıldı. 3 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından 'örgüte yardım ve yataklık' iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Mahkemede ifade veren Yuka, Özdemir ve Tunç aynı gerekçeyle tutuklanarak, Adıyaman Cezaevi'ne gönderildi. 

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