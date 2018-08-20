WSJ yazarından Brunson iddiası!

The Wall Street Journal Gazetesi, Beyaz Saray’ın, Türkiye’nin ev hapsindeki Rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılması karşılığında Halkbank’a kesilmesi muhtemel milyarlarca dolarlık cezanın hafifletilmesi önerisini reddettiğini yazdı.

Michael C. Bender tarafından kaleme alınan habere göre, Washington, Ankara’nın Halkbank ve Rahip Brunson meselesini birbirine bağlamasını kabul etmedi ve iki ülke arasında halihazırda anlaşmazlık konusu olmaya devam eden hususların da ancak Brunson serbest bırakıldıktan sonra müzakere edilebileceğini muhatabına iletti.

Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre, Trump yönetimi, diğer konuların ele alınabilmesi için öncelikle Brunson’un salıverilmesini şart koşmaya devam etti.

Brunson tutukluluğu, iki ülke arasında son yılların en büyük krizi olarak değerlendiriliyor ve karşılıklı yaptırım kararları ile tehditler nedeniyle Türk Lirası’nın büyük değer kaybetmesine neden oldu.

Haberde, muhtemel takas seçeneklerinin reddedilmesi, ABD’nin bu haftadan itibaren Ankara’ya karşı yeni bir yaptırım dizisinin uygulanmasını da beraberinde getireceği belirtildi.

ABD yönetimi, Brunson’un ve terör suçlamalarıyla tutulan diğer Amerikan vatandaşlarının yanısıra ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışırken tutuklanan üç Türkiye vatandaşının da serbest bırakılmasını talep ediyor.

Türkiye ise karşılığında jest olarak, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddia edilen Halkbank hakkında yürütülen soruşturmanın düşürülmesini istiyor.

Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin Halkbank’a ceza meselesi de dahil iki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan unsurların Brunson serbest bırakılana kadar müzakere edilmeyeceğini belirtiyor.

Üst düzey yetkili, “Gerçek bir NATO müttefiki sürecin en başında Brunson’u tutuklamazdı” yorumunu yaptı.

Trump yönetimi, iki Türk bakana bu ay başında yaptırım uyguladı ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD’nin daha sert adımlar atmaya hazırlandığını söyledi.

Cuma günü Trump, Brunson’a yönelik suçlamaları ‘düzmece’ olarak nitelendirdi.

Türkiye ve ABD, uzun süredir Halkbank’a karşı büyük bir ceza konusunda müzakereler yürütüyor ancak görüşmeler çıkmaza girdi. Halkbank, ABD’de bir başka soruşturma ile karşı karşıya.