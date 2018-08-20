İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 2’si sözde üst düzey olmak üzere toplam 40 (24 Ölü, 5 Sağ/Yaralı, 11 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ayrıca; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.331 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 Terör (PKK/KCK 297, SOL 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3.608 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 222 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.308 kişi gözaltına alınmıştır."