Bardakçı'dan Pelin Batu'yu eleştirenlere tepki: Acizler

beIN İZ TV'de yayınlanan 9 Sıcak Nokta belgeseli için kameraların karşısına geçen Pelin Batu kendi sorduğu soruya gelen cevaba kahkaha attı ve attırdı. Çiftçiye "Kolay gelsin, bunların ismi ne?" diyen soran Batu, "Papatya" cevabını alınca gülmeye başladı.

Habertürk yazarı tarihçi Murat Bardakçı Pelin Batu'yu şu yazıyla savundu:

TAMAMI 22 SANİYE, DİNLESENİZE!

Sosyal medyada birkaç günden buyana Pelin Batu hakkında saçma sapan bir geyiktir dönüyor…

Pelin Hanım bir TV programı için Datça taraflarına gidip çekim yaparken bazı çiçekler görüyor, çiftçilere “Bu çiçeğin ismi nedir?” diye soruyor, “Papatya” cevabını alıyor ve klavye delikanlılarında bir keyif bir keyif! Batu’nun ne cahilliği kalıyor, ne papatyayı bile bilmeyecek kadar dünyadan bîhaber oluşu, ne de siyasî görüşü, vesairesi…

Bu kadar lâf edenler topu topu 22 saniyelik görüntünün sonrasını da seyretseler ya…

Millete alay konusu olan kısmın ardından Pelin Batu “Ben yerel bir şey bekliyordum” diyor, çiftçi de “difril” diye papatyanın yerel ismini söylüyor!

Yani, Pelin Batu papatyanın ne olduğunu biliyor; çiftçiye yerel ismini soruyor ama meramını ifade edemeden, yani biraz bodoslamadan soruyor ama neyi öğrenmek istediğini de sonradan zaten açıklıyor.

Hani Anadolu’da otların ve bitkilerin farklı ve bölgelere göre değişen isimleri vardır, meselâ semizotuna “pürpürüm”, rezeneye “arapsaçı”, pırasanın yabanisine “köremen”, lâhanaya “kelem”, muşmulaya da “döngel” derler ve ot cenneti olan Ege taraflarında böyle dünya kadar yerel isim vardır ya, işte onlar gibi…

Sözünü ettiğim görüntüye yapılan yorumlar son senelerdeki büyük dertlerimizden birini göstermektedir: Yazının tamamını okumadan yahut konuşmayı baştan aşağı dinlemeden hemen ahkâm kesmeye, bilgiçlik taslamaya ve işi hakarete kadar götürmeye başlar hâle gelmemizi…

“Tarihin Arka Odası”nda Prof. Erhan Afyoncu ile beraber senelerce program arkadaşlığı yaptığımız Pelin Batu’yu yakından tanıdığım için rahatlıkla söyleyebilirim: Tahmin edemeyeceğiniz konularda bilgi sahibidir, herhangi bir bahis açıldığında nâdir kitaplarda bile zor rastlanan bazı ayrıntıları söyleyip sizi şaşırtabilir ve eminim yeri geldiğinde papatya çeşitlerinin Lâtince isimlerini de “chamomilla”, “callosum”. “callosum recutita”, vesaire diye art arda sıralayıverir!

Ama Pelin Batu’ya sosyal medyada verip veriştirenlerin papatyanın Lâtince isimlerini bilmelerini bir tarafa bırakın, bunları doğru dürüst telâffuzdan bile âciz olduklarına eminim!