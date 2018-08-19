Bayram tatilinin 2'nci gününde acı tablo

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere karşın yollarda yine çok sayıda kaza meydana geldi.

Böylece ikinci günün sonunda meydana gelen 45 kazada 41 kişi yaşamını yitirirken, 182 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü saat 16.00'dan sonra Hatay, Bursa, Kütahya, Malatya, Hakkari, Şanlıurfa, Bolu, Afyonkarahisar ve Ordu'da meydana gelen 9 ayrı kazada 10 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Tatilin ikinci gününde ise Konya, Kahramanmaraş, İzmir, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova ve Sakarya'da meydana gelen 10 ayrı kazada 9 kişi öldü, 68 kişi de yaralandı. Böylece ikinci günün sonunda kaza bilonçosu alınan önlem ve uyarılara rağmen ağır oldu. İki günde meydana gelen 45 kazada 41 kişi yaşamını yitirirken, 182 kişi yaralandı.

Gün gün kaza bilonçosu şöyle:

17 Ağustos Cuma (saat 18.00-23.59) : 5 ölü, 27 yaralı (5 kaza)

18 Ağustos Cumartesi : 17 ölü, 67 yaralı (21 kaza)

19 Ağustos Pazar : 19 ölü, 88 yaralı (19 kaza)