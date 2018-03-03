TSK Afrin operasyonunun acı bilançosunu açıkladı

DHA - Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 924 hedefin imha edildiğini, harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 2434 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini, terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 41 askerin şehit olduğunu, 199 askerin yaralandığını ve yaralanan 63 askerin tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndüğünü açıkladı.