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19 Ağustos 2018 22:04
Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı
Avrasya Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı...
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