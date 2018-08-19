Açığa alınan eski Vali Yardımcısı, FETÖ'den tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapmasında Şırnak Vali Yardımcısı iken açığa alınan Adem Ergül, örgütün gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandığı tespit edilip, Gaziantep'te gözaltına alınarak tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adem Ergül, geçen 8 Ağustos'ta açığa alındı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütün gizli haberleşme uygulaması olan 'ByLock' kullandığı belirlenen Adem Ergül, gözaltına alındı. Ergül, 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine konuldu.