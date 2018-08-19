19 Ağustos 2018 17:04

Kaman İlçe Jandarma Komutanı açığa alındı

Kaman İlçe Jandarma Komutanı açığa alındı
Kırşehir'in Kaman İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden alındı.
+ A -

Paylaş

Bir yıldır Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan Üsteğmen Y.M, İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında açığa alındı.

Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Y.M'nin, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından askeri kimliğine ve silahına el konuldu.

Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Hakkari Çukurca Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan Y.M, bir yıl önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına atanmıştı.

Çok Okunanlar

Güncel