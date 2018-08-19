İBB'den mobil kurban uygulaması

Mobil marketlerden telefon ve tabletlere indirilecek uygulama sayesinde İstanbullullar, kurban kesim ve satış alanları başta olmak üzere, kurbanlık hayvanların küpe kontrollerine kadar kurban her türlü bilgiye ulaşabilecek.

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca onaylanmış satış ve kesim yerleri hakkında detaylı bilgiler içeren İBB Kurban telefon uygulaması, İstanbulluların hizmetine girdi.

'Google play ve appstore'dan telefonlara ve tabletlere indirilebilecek İBB kurban uygulamasıyla, küpe kontrol, kurban ve adak satış yerleri, kurban ve adak kesim yerleri, kurban hakkında haberler ve bilgiler, ihbar hattı gibi içerikler sunuluyor.