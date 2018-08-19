Polise şok! Hepsi oyuncakların yanına gizlendi...

Adana'da bir otomobilde yapılan arama sonucu ‘Sünger Bob' oyuncaklarının yanındaki paketlerde 10 kilo esrar yakalandı.
Polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan araç sürücüsü Şakir Ü. yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada, ‘Sünger Bob' oyuncaklarının yanında 10 kilo esrar bulundu.
Uyuşturucunun ‘dikkat çekmemesi için' oyuncaklarla yan yana koyulduğu belirtildi. Gözaltına alınan Şakir Ü., uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü.
Üzerinden çıkan 2 bin 875 liraya da el konulan Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.