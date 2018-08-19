Kardeşi tarafından dolandırıldı mı? Açıklama yaptı

Ümit Karan, kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Milliyet gazetesinde Mesut Yılmaz'ın imzasıyla yayımlanan ve kardeşi tarafından dolandırıldığı yönündeki iddianın asılsız olduğunu belirtti.

"Dün ve bugün basında çıkan kardeşimle ve benimle alakalı haberler gerçekten çok çirkin" diyen Karan, şöyle devam etti:

"Böyle bir durum söz konusu değildir. Asılsız ve koskoca yalan bir haberdir. Bu haberleri çıkartan arkadaşların da vicdanlarını sorgulamalarını ister ve kendileri hakkında hukuki süreç başlatılacağını söylemek isterim. Ülkemizde tartışılması ve takip edilmesi gereken daha önemli konular varken, böyle asılsız ve yalan haberlere vakit harcanmamalı. Herkese şimdiden iyi bayramlar."