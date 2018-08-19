Mahkeme, IŞİD davasını kapatmak istiyor

Antep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beybahçe mahallesinde 20 Ağustos 2016 tarihinde bir düğüne yönelik IŞİD'in gerçekleştirdiği canlı bomba eyleminde 40'ı çocuk 56 kişinin yaşamını yitirdi, 69 kişi de yaralandı. IŞİD tarafından düzenlenen katliama ilişkin görülen dava 'güvenlik' gerekçesiyle Antep'ten Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı.

Katliamın üzerinden geçen 2 yılda 11'i tutuklu 1'i tutuksuz 12 kişinin yargılandığı davada, somut bir ilerleme yaşanmadı.

Yargı sürecini değerlendiren dava avukatı Mehmet Alagöz, tüm duruşmalarda mahkeme heyeti tarafından taleplerinin reddedildiğini aktardı. Av. Alagöz, “Heyet eldeki sanıkları cezalandırıp dosyayı kapatmayı amaçlıyor. Bizim önceliğimiz hakikatin ortaya çıkarılmasıdır. Emniyet de bu dosyayı sümen altı etmeye çalışıyor. Ankara Gar patlamasında açığa çıkan istihbarı bilgiler IŞİD’in Antep’te bir Kürt ailenin düğününe saldırı yapacağı yönündedir. Fakat bu bilgiyi alan Emniyet, Antep’te hangi önleyici faaliyeti yürütmüştür, sorusuna cevap bulamıyoruz” diye konuştu.

Av. Alagöz, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Dosyada 12 kişi var ama 2 kişinin olayla hiç alakası yok. Dosyaya alınmalarının nedeni dosyayı kalabalık göstermektir.”

Üzerlerine gidilmedi

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, Beybahçe patlamasının öncesindeki IŞİD saldırılarının ciddiyetle incelenmediği için böyle bir katliamın gerçekleştiğine dikkat çekti. Toğrul, “HDP mitingine düzenlenen saldırı organizasyonu açığa çıkarılmış olsaydı, Suruç saldırısı yaşanmazdı. Gar patlaması ciddi bir şekilde incelenmiş olsaydı, çok açık bir şekilde Beybahçe saldırı planı ortaya çıkarılabilirdi” dedi.