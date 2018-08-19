19 Ağustos 2018 13:32

4 asker şehit olmuştu... Yeni gelişme

4 asker şehit olmuştu... Yeni gelişme
Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.
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Adıyaman'da mermer ocağının yakılması ve devamındaki 4 askerin şehit olduğu terör olaylarında yardım ve yataklık suçlamasıyla gözaltına alınan DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir ve beraberindeki 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz gün Kömür beldesine bağlı Kaşköy'de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan T., ve Yiğit T. isimli 4 kişi gözaltına alınmıştı. DBP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir, Hasan T., ve Yiğit T., jandarma karakolunda tamamlanan ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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