Proje yaptıklarına pişman oldular!

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde müzakere ettiği başlıklardan biri olan Romanlar hakkında, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turan Şallı, AB Projeleriyle ilgili yaptığı açıklamada, bu projelerle ilgili olarak, Roman derneklerinin mali raporda bir şok yaşadığını ifade etti.

"YAKINDA ÇOK SAYIDA ROMAN DERNEK BAŞKANINA MAHKEME YOLU GÖRÜNÜYOR"

Şallı projelerle ilgili olarak, "Evrakların eksikliği, önceden onaylanan maliyetlerin nihai rapor sonunda uygun görülmemesi gibi sonuçlar şaşkınlık ve acı bir sorun bırakmasına neden oldu" derken, "Yürütülen projelerde derneklerin de hataları olmasıyla birlikte Mali İşler Daire Başkanlığının da sorumluluğu vardır" diye ifade etti.

"Proje sözleşmesi gereği, uygun olmayan maliyetler dernek başkanından tahsil edilmesi şartı yasal olarak dava konusu olacaktır" diyen Şallı, proje sonunda geri ödeme talebinin miktarının en az 5 bin Euro olduğunu ifade etti.

Şallı, yolun sonunun hapis olduğunu ifade ederken, "Yakında çok sayıda Roman dernek başkanına mahkeme yolu görünüyor. Dernek başkanları şimdilerde isyanlarda. Kara günler onları bekliyor. Proje yaptıklarına bin pişman. Sonuç şimdiden belli hapishanedir" diye belirtti.