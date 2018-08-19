Mevsimlik işçiler feryat etti: 'İkinci sınıf insanmışız'

Sevcan Akgül - BİRGÜN/ Ordu’daki mevsimlik işçiler için zaten yeterince zor olan yaşam şartları, sel felaketinden sonra daha da zorlaştı. Fındık toplamak için kilometrelerce yol kat ederek Ordu’ya gelen yaklaşık 600 işçi, Evkaf Mahallesi’nde devletin kendileri için yaptırdığı derme çatma bir çadır kampında kalıyorlardı. Felaketin olduğu gün işçilerin Erikçe Deresi kenarında bulunan kampları, derenin taşması nedeniyle yerle bir oldu. Bir süre Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi’nin spor salonunda kalan, Kızılay’ın sel sonrasında kurduğu kamplarda yer bulamayan işçiler, aileleriyle birlikte boş okullarda ve inşaatlarda yaşam mücadelesi veriyor.

‘İnsan muamelesi görmüyoruz’

Ordu’da kendi imkânlarıyla hayata tutunmaya çalışan mevsimlik işçilerden Deniz Ozanoğlu, devletin mevsimlik işçiler için yaptırdığı kampın senelerdir yıkık dökük bir halde olduğunu, orada kalanlara insan muamelesi yapılmadığını dile getirdi. Ozanoğlu, şunları söyledi: “Devlet olarak; belediye, kaymakam, vali olarak buraya her sene mevsimlik işçilerin geldiğini biliyorsunuz. Eğer kamp yapılacaksa sağlıklı bir şekilde, işçilerin rahat edeceği, zarar görmeyeceği bir şekilde yapılmalı. Bu ülkede işçiye değer verilmiyor.”

Kaldıkları kampın ırmak kenarında bulunduğuna dikkat çeken Ozanoğlu, “Sel olduğu gün ırmak taştı. Ne çadır kaldı ne eşya. Bazı haberlerde jandarmanın gelip bizi kurtardığı söylenmiş. Ne jandarma geldi ne de herhangi bir yerden yardım geldi. Birbirimize yardım ederek canımızı kurtardık. Edemeseydik sele kapılanlar olabilirdi, can kaybı yaşanabilirdi. Biz buraya çalışmaya geldik. Devletin bizim can güvenliğimizi sağlaması gerekir” diye konuştu.

‘Biz ikinci sınıf insanmışız’

Ordu’da yaşanan felaketin ardından Kızılay’ın kendileri için yapmış olduğu kampta yer kalmadığı için çok sayıda işçi boş okullarda, inşaatlarda ve camilerde kalıyor. Kampta yer bulamayan işçilerden Eyüp Gezer, “içler acısı bir durumda” olduklarını kaydetti. Gezer, “Bizler işçi sınıfı olarak ikinci sınıf insanlarmışız, bunu bu olaydan sonra daha iyi anladık. Kimseye muhtaç olmamak için kendi emeğimizle ayakta kalmaya çalışıyoruz” dedi.

‘Ayrımcılık yapılıyor’

İşçilerin verdiği bilgilere göre Kaymakamlık, devletin mevsimlik işçiler için yaptığı kamplarda veya Kızılay’ın sel mağdurları için kurduğu kamplarda kalanlara Kızılay tarafından her türlü yardımın yapılacağını, kamp dışında kalanlara ise yardım yapılmayacağını duyurdu. Kamplarda kalamayan işçiler, bu açıklamaya tepkili: “Kızılay dünyanın neresinde olduğu fark etmeksizin herkese yardım ederken, neden kendi işçileri arasında ayrımcılık yapıyor? Neden hepimize tam olarak eşit yardım sağlamıyor? Yardım kampında kalan işçilerin kamp dışında kalanlardan ne farkı var?”

Çocuklar hastalanıyor

Selden kaçarak inşaatta kalan bir arkadaşlarının Kızılay’dan yardım almaya giderken inşaat çukuruna düşerek çenesini kırdığını anlatan işçiler, kamplarda kalamayanların sağlık hizmeti bile alamadığını, çocukların bu nedenle enfeksiyon kaparak hastalandığını söyledi.

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Hasar tespiti 10 günde tamamlanacak

Ordu’da selden zarar gören fındık bahçelerinde 15 ekiple sürdürülen hasar tespit çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, sel nedeniyle fındık bahçelerinde önemli ölçüde zarar olduğunu; yoğun olarak Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde zarar tespit ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Çok geniş bir alan olduğu için biraz zaman alacak bu çalışmalar. İnşallah yaklaşık 10 gün içinde sahadaki zararı net şekilde ortaya koymuş olacağız. Devletimiz üreticimizin yanında olacak, bu zararlarının tazminine yönelik çalışma gerçekleştirilecek” dedi.