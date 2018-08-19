Çapa personeline skandal 'uyarı'

Sevcan Akgül - BİRGÜN/ İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının performansa dayalı döner sermaye ek ücretlerinin 2 aydır ödenmediği ortaya çıktı. Fakülte Dekanlığı ise, sağlık çalışanlarına ‘uyarı’ adı altında adeta bir tehdit yazısı gönderdi. Yazıda, haklarını arayan personel hakkında ‘yasal işlem’ başlatılacağı bildirildi.





‘Çapa’da emek hırsızlığı var’

Çapa Tıp Fakültesi’nde görev yapan personellerin döner sermaye ek ücretleri 2 aydır ödenmiyor. Buna karşın hastane personelleri seslerini duyurmak ve haklarını aramak için sosyal medya hesaplarından “Çapa’da emek hırsızlığı var” diyerek tepki gösterdi. Bunun ardından ise, Tıp Fakültesi Dekanlığı önlem almak için kliniklere, anabilim başkanlıklarına ve bölüm başkanlıklarına yazı gönderdi. Uyarı adı altında gönderilen belgede, “Bu tür izinsiz eylemlere Dekanlığımızca müsaade edilmeyecek ve katılan personel hakkında yasal işlem yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

‘Hak aramak suç değil’

Hakkını arayan sağlık personelinin yasal işlemle tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösteren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İstanbul Tabip Odası konuyla ilgili 29 Ağustos tarihinde basın açıklaması yapacağını açıkladı. Hakları gasp edilen ve haklarını aradıkları için tehdit edilen sağlık çalışanları, “Hak aramak suç değil, hastane yönetimi tarafından işten atılmakla tehdit edilmek suç” diyerek basın açıklamasına destek çağrısında bulundu.