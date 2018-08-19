FETÖ'cü kadın pilotun cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe girişiminin harekat karargahı olarak anılan Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki faaliyetlerine yönelik, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesin’de görülen 51. duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti 35 sanığı “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti 67 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı. 99 sanık ise “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “Konut dokunulmazlığını ihlal”, “Silahla tehdit” ve “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 9 yıldan 54 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı. Tutuklu 9 sanığın tahliyesine hükmeden heyet, henüz yakalanamayan firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici’nin dosyasını ayırdı.

Vatan'da yer alan haber şöyle: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında helikopter pilotu Kerime Yıldırım’da bulunuyor. Kerime Yıldırım’ın darbe girişimi sırasında darbe yönetim-koordinasyon ekibinden olan diğer şüphelilerle koordineli olarak darbe girişiminde kritik bir rol oynadığı anlaşılmıştı. Yıldırım’ın kara yoluyla darbe girişimine katılması mümkün olmayan darbeci kanatta yer alan askeri personelin pilotluğunu yaptığı ortaya çıkmıştı.

BÜTÜN GECE ASKER TAŞIMIŞ!

Kerime Yıldırım ifadesinde şunları anlatmıştı: “Hava Harp Okulu Alay Komutanı Hüseyin Ergezen’in talimatıyla TRT binasına gittim. 5. Filo Komutanı Yusuf Yenihayat’ın talimatıyla da bir grup askeri öğrenciyi Beşiktaş Vodafone Arena Stadı’na indirdim. Albay Ercan Korhan’ın talimatıyla Atatürk Havalimanı’na gittim. Daha sonra Boğaziçi Köprüsü’nde mahsur kalan askerleri almak için görevlendirildim. Burada helikopter isabet aldı. Buna rağmen köprüye iniş yaparak askerleri aldım. Darbe girişimi olduğunu sonradan anladım. Ancak geri dönüş yapamadım. Ben bunu sürüklenme olarak tanımlıyorum.”

ÖKSÜZ İLE AYNI HATTAN ARANMIŞ

İSTANBUL Başsavcılığı’nın mahrem imamların ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduklarını tespit ettiği isimler arasında Kerime Yıldırım da yer alıyor. Savcılık Kumaş’ın Adil Öksüz ile aynı ankesörlü hat üzerinden arandığı tespitini yapmıştı. Kerime Yıldırım’ın eşi eski üsteğmen Tuncay Yıldırım da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.