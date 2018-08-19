Tiyatro sanatçısına sosyal medya tutuklaması

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Örgüt propagandası yapmak” suçundan soruşturma açılan tiyatrocu Cenk Dost Verdi tutklandı. 10 ay 15 günlük hapsine karar verilen tiyatrocu dün cezanın infazı için İzmit’e gitti.

Konuyla ilgili tiyatrocunun sosyal medya hesabında “Neyi suç saydılar; Nuriye ve Semih’in onurlu mücadelesine tanık olmamızı, Berkin Elvan deyince içimizin yanmasını, 59 gün boyunca cenazesi verilmeyen kardeşimiz Aziz Güler’e hasretimizi, “Gezi” şehitlerinin bıraktığı mirasa sahip çıkışımızı, yağmalanan piyanolarıyla, sazlarıyla, gitarlarıyla, kemanlarıyla pes etmeden sanatlarına devam eden Grup Yorum’un ezgilerini mırıldanmamızı, her türlü ayrıcalığa ve şiddete sessiz kalamayışımızı, sanatın üretici ve birleştirici gücüyle çoğalmamızı suç saydılar!” mesajı paylaşıldı.