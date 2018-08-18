35 bin 840 Suriyeli ülkesine döndü

DHA - Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 35 bin 840 olduğu açıklandı. Suriyeliler, 3 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye’ye dönebilecek.

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis Valiliği'nin online randevu sistemine başvuru yapıp Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, geçişlerin son günü olan bugün, uzun kuyruk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren işlemleri yapılan Suriyeliler, ülkelerine geçiş yapmayı sürdürdü. Yaşlı ve hastalara öncelik verilen geçişler sırasında çocuklara da eksik aşıları yapıldı. Geçişlerin son günü nedeniyle yoğunluk yaşanan sınır kapısında işlem yaptırıp, ülkesine geçen Suriyeli sayısının 33 bin aştığı açıklandı.

Suriyelilerin bugün mesai bitimine kadar geçiş yapabileceği, 31 Aralık'a kadar ise dönmeleri gerektiği belirtildi.

TOPLAM 35 BİN 840 SURİYELİ GİTTİ

Suriyelilerin Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri, yoğunluk nedeniyle saat 20.00'ye kadar devam etti. Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine giden Suriyelilerin sayısının 35 bin 840 olduğu açıklandı. Suriyeliler, 3 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında Türkiye’ye dönebilecek.