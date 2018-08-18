Usta oyuncu hayatını kaybetti

Türk sinemasında canlandırdığı çocuk tiplemeleriyle tanınan 'Şişko Nuri' lakaplı sanatçı Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.
Yeşilçam 'ın ünlü oyuncusu 69 yaşındaki Sıtkı Sezgin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
Çoklu organ yetmezliği sebebiyle yoğun bakımda olan Sezgin, yaşam mücadelesini kaybetti. Sıtkı Sezgin, yarın öğlen Samsun Büyük Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.