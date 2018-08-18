Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu. Müracaat sürecini tamamlamış yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek" denildi.
18 Ağustos 2018 18:25
Kaç kişinin başvurduğu açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında dün itibarıyla 357 bin 350 kişi müracaatta bulundu" denildi.
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