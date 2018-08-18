Gerçeği e-Devlet'e girince öğrendi!

İstanbul'da uluslararası deniz taşımacılığı yapan bir şirkette çalışan evli ve 2 çocuk sahibi Muhammed Seyyid Kaya, benzerine ancak filmlerde rastlanacak bir olayla karşı karşıya kaldı. Eşi üçüncü çocuğuna 8 aylık hamile olan Kaya, 24 Mart'ta ailesiyle İstanbul Güneşli'de bir giyim mağazasına gitti. Kıyafet deneyen Kaya, cebindeki cüzdanını soyunma kabinindeki montuna bıraktı. Bu sırada aile gibi davranan 1'i çocuk, 4 kişi de aynı yere geldi. İki kişi Kaya'nın dikkatini dağıtırken, diğerleri kabindeki monttan cüzdanı alıp uzaklaştı. Kabine döndüğünde cüzdanını bulamayan Kaya, güvenliğe haber verdi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde cüzdanın çalındığı ortaya çıktı. Kaya ve mağaza güvenliği çıkıp etrafı araştırdı ama hırsızlık şüphelilerine ulaşamadı.



POLİSE BİLDİRDİ

Bunun üzerine Muhammed Seyyid Kaya, polis merkezine giderek durumu anlattı ve ifade vererek yasal işlem yapılmasını istedi. Kaya, cüzdanında bulunan kimlik, sürücü belgesi ve banka kartlarının bilgilerini paylaştı. Daha sonra ise Nüfus Müdürlüğü'ne başvuran Kaya, kimliğinin çalındığını beyan etti. Kurum, Kaya'ya yeni kimlik kartı verdi.

YENİ KİMLİKLE HAYATINA DEVAM ETTİ

Aradan geçen 5 ay içerisinde hırsızlık olayı ile ilgili bir gelişme yaşanmazken, Muhammed Seyyid Kaya yeni aldığı kimlikle hayatına devam etti, bir ara yurt dışına da çıktı. Kaya daha sonra hem tatilini hem de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere memleketi Sivas'a geldi. Kaya, 13 Ağustos'ta büyük kızı Zeynep Sude'yi (7), diş tedavisi için Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne götürdü. Kızının tedavisi yapılırken Kaya, kendi dişlerini de muayene ettirmek için sıra almak istedi. Görevliye gidip kimlik numarasını veren Kaya, SGK'sının askıya alındığı bilgisine ulaştı. Bir başka görevliye yönlendirilen Kaya, tutuklu olduğu için SGK'sının durdurulduğunu öğrenince şoke oldu.



ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kendisi gibi şaşkınlık yaşayan görevlilere 'Tutuklu olsam burada nasıl olurum' diyen Muhammed Seyyid Kaya, olayı araştırmaya başladı. Bir yakının tavsiyesiyle E-devlet üzerinden bilgilerini sorgulayan Kaya, hakkında 31 Temmuz'da hırsızlık suçundan işlem yapıldığını ve 1 Ağustos'ta tutuklanmış olduğunu gördü. Kaya ayrıca, hakkında aynı suçtan İstanbul Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını ve 28 Ağustos'ta ilk duruşmasının yapılacağını öğrendi. Daha önce Kaya'nın kimliğini çalan kişinin, bir başka hırsızlık olayında yakalandığı, fotoğrafını değiştirdiği çalıntı kimlikle kendisini 'Muhammed Seyyid Kaya' diye tanıttığı, şüpheli hakkında bu kimlik üzerinden yasal işlem yapıldığı anlaşıldı. Mahkeme kalemine ulaşan Kaya, durumu anlattı.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Mahkeme başkanının yönlendirmesiyle Muhammed Seyyid Kaya, Sivas'ta savcılığa başvurdu ve kendisinden istenen belgeleri hazırlamaya başladı. Kaya bunun için önden ve profilden fotoğraflar çektirip bastırdı, ayrıca kendi kimlik, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgelerinin de nüshalarını çıkarttı. Kaya, evrakın Büyükçekmece 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi için dilekçe ile Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Mahkeme, 28 Ağustos'ta görülecek dava öncesi evrakın ulaştırılmasını talep ederken, Kaya'nın kendisinin de duruşmada hazır olmasını istedi.



İFADESİ ALINDI

Mağazada cüzdanının çalınmasının ardından polise başvurduğunu belirten Muhammed Seyyid Kaya, "Polis olay yerine geldi. İlk ifademi sözlü olarak aldı. Daha sonra beni karakola davet ettiler. İfademi orada verdim. İfadeyi verirken de polis, bu tür vakaları aydınlatmanın biraz zor olduğunu ifade etti. Genellikle parayı aldıktan sonra kimliği ve cüzdanı attıklarını söyledi. İfademi verdim. Polisten bir yazı alarak, görüntüleri almak için mağazaya kendim gittim. Görüntüleri alıp tekrar polise gidip teslim ettim" dedi.

Sonrasında poliste ifade verdiğini ve çalınan belgelerini sıraladığını belirten Muhammed Seyyid Kaya, şöyle konuştu:



"Cüzdanımla beraber eski tip olan ehliyetim, nüfus cüzdanım, bir kısım kredi kartı, banka kartlarım, paramın kaybolduğunu ifade tutanağımda belirttim. Aklıma da geldi, nüfus cüzdanım, ehliyetim çalındığı için yarın bir gün bunlarla ilgili başım ağrımasın diye. Polis de 'Bu işlerden çok bir şey çıkmıyor' demesine rağmen ve 'Gidin yeni kimliğinizi ve ehliyetini çıkarın' demesine rağmen ben ısrarla başvuruda bulunmak istedim. Yarın bir gün bir şey olursa elimde bir belge olsun diye suç duyurusunda bulundum.

Hemen akabinde polisten aldığım ifade tutanağı ile birlikte yeni kimlik için nüfusa başvurdum. Yeni kimliğime başvururken özellikle çalıntı olduğunu bildirmek istedim. Ancak çalıntı diye kayıt olmadığını ve kayıp olarak dikkate alacaklarını belirttiler. Oradaki duyarlılığımın sebebi, bunu çalıntı olarak işletip yarın bir gün bir sorun olduğunda bu kaydın dikkate alınmasıydı, ancak kayıp olarak çıkarıldı.

Ehliyetimi yine yeni tip ehliyet olarak değiştirdim. Bankaları hemen arayıp kredi kartlarımı iptal ettirerek yeni kredi kartlarının temin edilmesini istedim. Yine kimliğimin çalındığını bütün bankalara bildirdim. Yani yapılabilecek bütün her şeyi yapıp eşeğimi sağlam kazığa bağlamaya çalıştım."