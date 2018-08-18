Cumartesi Anneleri , kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 700’üncü kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Eylemde “Failler belli, kayıplar nerede?” pankartı açılırken, gözaltında kaybedilenlerin fotoğrafları taşındı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Hüda Kaya, Gülistan Koçyiğit ve Filiz Kerestecioğlu da basın açıklamasına katılarak destek verdi.

“Annelerin talepleri karşılıksız kalıyorsa bayramdan söz edilemez”

Bu haftaki basın açıklamasını ise, Cumartesi İnsanlarından Maside Ocak yaptı. İnsanların sevdiklerini sonsuzluğa uğurlama ve bir mezara sahip olma hakkının elinden alındığı yerde bayramların bayram gibi yaşanamayacağının altını çizen Ocak, şöyle konuştu:

Bir ülkede annelerin “Gözaltında kaybedilen evlatlarımıza ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Evlatlarımızı kaybedenlerin yargılanarak cezalandırılmalarını istiyoruz” talebi karşılıksız kalmaya devam ediyorsa, orada bayramdan, hukuktan, adaletten söz edilemez. Çünkü bayramlar barış ister, huzur ister, sevinç ve neşe ister. Ancak hukukun üstünlüğünün egemen olduğu koşullarda, yurttaşlar için güvenli ve huzurlu bir yaşam gerçekleşebilir.

“Gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz nerede?”

Bayram öncesinde devleti yönetenleri bir kez daha göreve çağırdıklarını ifade eden Ocak, şunları dile getirdi:

Gözaltında kaybetme suçunun faillerinin, kaybetme emrini verenlerin, suçun işlenmesini teşvik edenlerin cezalandırılmalarını sağlayacak bir yargı sistemini derhal devreye sokun. Gözaltında kaybetme fiillerinde cezasızlığı sonlandırmak, kaybedilenlerin akıbetini ve yerini saptamak, şüphelileri saptayarak yargı önüne çıkarmak, sorumluları cezalandırmak zorundasınız. Bu sizin anayasal görevinizdir. Bayram vesilesiyle devleti yönetenlere bir kez daha soruyoruz. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz nerede?

Ceylan Ertem Cumartesi Anneleri için söyledi