Şişeler havada uçtu! Turistlerden akılalmaz kavga...

İstanbul Taksim'de iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı.

Olay saat 10.00 sıralarında yaşandı. Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Saç saça birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı. Kavga sırasında kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı, bir kadın da elinden yaralandı.

Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alıp kafasında şişe kırılan yaralı için ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.