Bayrama çadırda girecekler!

İstanbul Çekmeköy’de “İmar Barışı” kapsamındaki başvuruları kabul edilmesine rağmen evleri yıkılan vatandaşlar çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. CHP bugün çadırlara, bir heyetle bayram ziyaretinde bulundu.

İstanbul Çekmeköy İlçesi’nde bulunan 3 ev yaklaşık 2 hafta önce kaçak yapı olduğu gerekçesiyle yıkılmış; 13 kişi sokakta kalmıştı. İmar barışından faydalanmak için para yatırmalarına ve başvuruları kabul edilmesine rağmen hukuksuz bir şekilde evleri yıkılan vatandaşlar, çadırlarda kalıyor. Yaklaşık 40 yıldır yaşadıkları mahalleden başka bir yere gitmek istemeyen vatandaşların tek talebi ise yıkılan evlerinin yeniden inşa edilmesi.



CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş ve partililer bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi. CHP heyeti, mağduriyetin giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. Vatandaşlara bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, “Burada AKP’nin belediyecilik anlayışının ne olduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz” dedi.