Müftülükteki silahlı saldırı hakkında yeni gelişme

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tercan Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Konunun araştırılması için Başkanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Tercan Kaymakamlığı'nda müftülükçe düzenlenen toplantıda müftülük personelinin silahla ateş açması sonucu zanlının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden Ersin Kan'ın Tercan Müftü Vekili, Harun Yakup Günday'ın imam, Muhammet Fatih Küçükyıldız'ın müezzin, Rasim Kılıç'ın müftülük veri hazırlama memuru, Fatih Aslan'ın da zanlı olduğu belirtilmişti.