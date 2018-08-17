Ayder'de kaybolan aile bulundu

İngiltere’den tatil için Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine gelen 5 kişilik aile, çıktıkları doğa yürüyüşünde yollarını şaşırınca kayboldular. Aile, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından sığındıkları ağacın altında bulundu.

İngiltere’de yaşayan Cem Kaplan (45), İtalyan eşi Claudia (43) ile çocukları Eren (17), Bianca (15) ve Luca Kaplan (11) ile birlikte tatil için Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’na geldi. Sabah saatlerinde kaldıkları otelden ayrılan aile, Hazindak Yaylası’na doğru doğa yürüyüşüne çıktı. Otel yetkilileri akşam dönmeyen ailenin cep telefonlarına ulaşamayınca, jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Gece sisle kaplı bölgeye çıkan ekip, kayıp aile için arama çalışması başlattı.

SIĞINDIKLARI AĞACIN ALTINDA BULUNDULAR

Ekipler, otelden ayrıldıktan 16,5 saat sonra, saat 02.30 sıralarında aileye ulaştı. Uzun süredir kullanılmayan ormanlık alandaki dik bir patika yola saptıkları belirlenen aile, sığındıkları ağacın altında bulundu.

Ağacın altında topladıkları yaprakların üzerinde yatan ailenin 3 çocuğunda vücut ısılarının düşmesi ile hipotermi başlangıcı tespit edildi. Bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği aile, sağlık kontrolünün ardından Ayder Yaylası’na indirildi. Aile, ormanda doğa yürüyüşü yaptıkları sırada aniden bastıran sis nedeniyle yollarını kaybettiklerini belirtti.

‘ÇOK KORKTUK’

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde çıktıkları doğa gezisinde kaybolan 5 kişilik aile, o anları anlattı. Cem Kaplan, Londra’dan tatil için geldiklerini belirterek, “Maalesef orman içinde bir saat hatası yaptık. Bir anda karanlık içinde kaldık. Işıklarımızın pili ve telefonlarımızın şarjı bitti. Yolumuzu kaybettik. Geceyi orman içinde geçirmeye karar verdik. Gece yarısı çok üşüdük ve titremeye başladık. Bir anda düdük sesleri duyduk. Jandarmanın geldiğini gördük. Bizi kurtardılar” dedi.

Claudia Kaplan da gecelerinin çok zor geçtiğini belirterek, “Çok korktuk. ‘Biri gelir mi’ diye düşündük. Gece yarısı jandarma gelip bizi kurtardı. İyi ki geldiler. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi” diye konuştu.