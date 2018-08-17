Sürgünler sürüyor: 'Sıra kendilerine de gelecek'

Yargıçlar Sendikası yöneticileri ve üyelerine yönelik sürgün uygulamaları sürüyor.

Yargıçlar Sendikası Başkan Yardımcısı Bayram Kapucu, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı görevinden, 2018 Temmuz kararnamesi ile isteği dışında Mardin Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.

Savcı Bayram Kapucu, “2017 Temmuz kararnamesiyle isteğim dışında atanmış olduğum Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı görevinden, 2018 Temmuz kararnamesi ile yine isteğim dışında Mardin Cumhuriyet Savcılığı görevine atandım. Bu atama kıdemime, liyakatıma ve atama mevzuatına uygun değildir” dedi.

“TÜM ARKADAŞLARIMIZ MESLEKTEN KOPARILINCAYA KADAR DEVAM EDECEKTİR”

Facebook hesabından açıklamada bulunan Savcı Kapucu, “HSK atama gerekçesini hizmet gereği diye açıkladı. Açıkçası ben bu hizmetin gereğinin ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Daha önce de aynı gerekçeyle çok sayıda arkadaşımız isteği olmamasına ve mesleki kıdem ve liyakatına uygun olmamasına rağmen, sırf meslekten koparma adına sürgün edildiler. Onların meslekten koparılması bu ülke yargısının çok büyük yara almasına sebep olmuştur. Ancak aynı bakış açısı ne yazık ki tüm arkadaşlarımız meslekten koparılıncaya kadar devam edecektir. Çünkü mesleğini çok iyi yapan bu arkadaşlarımızın meslekten koparılmasına kamuoyunun yanında meslektaşlarımızın büyük bir kesimi de sessiz kalmıştır ve kalmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“SESSİZ KALAN YIĞINLAR ŞUNU BİLMELİDİR Kİ…”

Savcı Kapucu, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Sessiz kalan yığınlar şunu bilmelidir ki bu anlayış devam ettiği sürece hiç kimsenin hiç bir yerde kalma garantisi yoktur. Sıra bir gün kendilerine de gelecektir. Ben bu açıklamalardan sonra her kararname döneminde beni hatırlayarak unutmayan HSK üyelerimize teşekkür ediyor, bundan sonraki kararnamelerde de hatırlamalarını umut ediyorum. Bu sürgünlerle istedikleri sonucu elde edemeyeceklerini de belirtmek istiyorum.”