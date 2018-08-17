Bursa'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1 tır, 6 otomobil, 2 otobüs ve 3 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.