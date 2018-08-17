17 Ağustos 2018 18:50

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı

TSK duyurdu: Metina ve Kandil'e hava harekatı
Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
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TSK: Irak'ın kuzeyinde Metina ve Kandil bölgelerine bugün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi

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